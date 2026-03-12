Рейтинг@Mail.ru
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2026
14:00 12.03.2026
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи, сообщил источник
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи, сообщил источник - РИА Новости, 12.03.2026
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи, сообщил источник
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Ереване. РИА Новости, 12.03.2026
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи, сообщил источник

Источник: Ереван отказался от гуманитарной помощи для беженцев из Карабаха

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ереван отказался от российской гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Ереване.
"Официальный Ереван отказался от российской гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Карабаха", - сказал он.
Каких-либо деталей он не привел.
