Рейтинг@Mail.ru
Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ekzamen-2080166674.html
Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ
Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 12.03.2026
Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ
Студентов педагогических вузов в этом году привлекут к контролю за проведением единого государственного экзамена с помощью видеонаблюдения, сообщил глава... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:19:00+03:00
2026-03-12T11:19:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49782/67/497826725_0:0:3531:1987_1920x0_80_0_0_3eb8e6672c2c19dee56e6b371a36c303.jpg
https://ria.ru/20260311/ege-2079834920.html
https://ria.ru/20260307/gosduma-2079169352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49782/67/497826725_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_e3eeacaaceb978b5a044a463aaa8baab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Студентов педагогических вузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ

Музаев: студентов педвузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ в 2026 году

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Студентов педагогических вузов в этом году привлекут к контролю за проведением единого государственного экзамена с помощью видеонаблюдения, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По данным Рособрнадзора, в 2025 году в мониторинге хода ЕГЭ участвовали около 40 тысяч общественных наблюдателей, ведомство впервые привлекло 19,5 тысячи родителей школьников из 89 субъектов РФ для мониторинга.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
11 марта, 02:50
"На базе педвузов тоже будут институционные центры, они (студенты - ред.) удаленно будут смотреть, как проходит ЕГЭ в стране", - сказал Музаев на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме.
Согласно презентации главы Рособрнадзора, к мониторингу ЕГЭ планируется привлечь не менее 2 тысяч студентов.
Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля. Экзамен планируют сдать 750 тысяч человек.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников, заявили в Госдуме
7 марта, 03:49
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала