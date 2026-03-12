Россия в январе почти вдвое нарастила экспорт сладкого и выпечки в США

Рейтинг@Mail.ru
21:32 12.03.2026 (обновлено: 22:15 12.03.2026)
экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка сладких булочек
Выпечка сладких булочек - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка сладких булочек . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в этом январе закупили почти вдвое больше сладостей и выпечки в России, чем годом ранее, выяснило РИА Новости по данным американской таможни.
Всего за первый месяц года США импортировали из РФ шоколада, сладостей из сахара и мучных изделий на 617,9 тысячи долларов - в 1,8 раза больше, чем в январе 2025 года.
Больше всего импортировался шоколад и изделия из него - на 255,8 тысячи долларов. Поставки мучных изделий, в частности выпечки, печенья и вафель, достигли 218,4 тысячи долларов, а сладостей из сахара - 143,8 тысячи. При этом в годовом выражении все позиции выросли примерно в 1,8 раза, а в месячном - поставки шоколада увеличились в 2,5 раза, мучного - на 47%, а сладостей из сахара - на 28%.
Всего по итогам месяца США импортировали выпечки на 766,1 миллиона долларов, шоколада - на 419,2 миллиона, а сладостей на основе сахара - на 233,5 миллиона.
Мыло - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия возобновила закупки американского мыла
ЭкономикаРоссияСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
