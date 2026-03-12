https://ria.ru/20260312/eksport-2080349096.html
Россия в январе почти вдвое нарастила экспорт сладкого и выпечки в США
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в этом январе закупили почти вдвое больше сладостей и выпечки в России, чем годом ранее, выяснило РИА Новости по данным американской таможни.
Всего за первый месяц года США
импортировали из РФ
шоколада, сладостей из сахара и мучных изделий на 617,9 тысячи долларов - в 1,8 раза больше, чем в январе 2025 года.
Больше всего импортировался шоколад и изделия из него - на 255,8 тысячи долларов. Поставки мучных изделий, в частности выпечки, печенья и вафель, достигли 218,4 тысячи долларов, а сладостей из сахара - 143,8 тысячи. При этом в годовом выражении все позиции выросли примерно в 1,8 раза, а в месячном - поставки шоколада увеличились в 2,5 раза, мучного - на 47%, а сладостей из сахара - на 28%.
Всего по итогам месяца США импортировали выпечки на 766,1 миллиона долларов, шоколада - на 419,2 миллиона, а сладостей на основе сахара - на 233,5 миллиона.