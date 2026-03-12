Эксперт оценил ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке составляет не менее 6 миллиардов рублей и может даже значительно превышать этот показатель, сказал РИА Новости директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Вы знаете, я могу вам сказать, что однозначно да. По нашим, так сказать, запросам, которые мы слали операторам, в принципе да, с цифрой согласен. В некоторых случаях даже есть такая убежденность, что цифра гораздо выше", - сказал Осауленко, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценкой АТОР.