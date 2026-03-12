https://ria.ru/20260312/ekspert-2080281371.html
Эксперт оценил ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке
Эксперт оценил ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Эксперт оценил ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке
Ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке составляет не менее 6 миллиардов рублей и может даже значительно превышать этот показатель, сказал РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:28:00+03:00
2026-03-12T17:28:00+03:00
2026-03-12T17:28:00+03:00
Эксперт оценил ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке
Осауленко: ущерб турфирм от конфликта на Ближнем Востоке превысил 6 млрд руб
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ущерб туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке составляет не менее 6 миллиардов рублей и может даже значительно превышать этот показатель, сказал РИА Новости директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
Накануне глава Ассоциации туроператоров (АТОР
) Майя Ломидзе
говорила журналистам, что ущерб российских туроператоров из-за ближневосточного конфликта уже превысил 6 миллиардов рублей, и эта оценка не учитывает возвраты за аннулированные туры.
"Вы знаете, я могу вам сказать, что однозначно да. По нашим, так сказать, запросам, которые мы слали операторам, в принципе да, с цифрой согласен. В некоторых случаях даже есть такая убежденность, что цифра гораздо выше", - сказал Осауленко, отвечая на вопрос, согласен ли он с оценкой АТОР.
По его словам, структура этих убытков достаточно многогранна.
"Есть те, кого экстренно эвакуировали, кому покупали новые билеты, кого размещали в новые отели", - пояснил он.
Комментируя вышедшее в четверг распоряжение правительства о компенсации туристам из-за конфликта на Ближнем Востоке
, Осауленко отметил, что туристы должны обратиться напрямую в компанию, где покупали тур.
Согласно документу, потери возместят россиянам, чьи туры в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию
, Оман
, Катар
, Бахрейн
, Кувейт
, Иран
и Израиль
были запланированы с 28 февраля по 31 марта.