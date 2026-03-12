Рейтинг@Mail.ru
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ekspert-2080115624.html
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду - РИА Новости, 12.03.2026
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду
Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T06:38:00+03:00
2026-03-12T06:38:00+03:00
общество
россия
ольга воронова
союз садоводов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780478341_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_fbc5452e599663bab12bee1295a971d6.jpg
https://ria.ru/20250313/ogurtsy-1778474868.html
https://ria.ru/20250313/kapusta-1780889259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780478341_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_f3df9e39bd1114fc82a064adc9960b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга воронова, союз садоводов россии
Общество, Россия, Ольга Воронова, Союз садоводов России
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду

Союз садоводов посоветовал высаживать рассаду в первых числах мая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина высаживает саженец на дачном участке
Женщина высаживает саженец на дачном участке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина высаживает саженец на дачном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Самый классический вариант высадки рассады - первые числа мая. Может быть, самые последние числа апреля. Почему? Потому что возможны сильные возвратные заморозки. Обычно то, что касается рассады, - это очень теплолюбивые культуры. И они даже могут пострадать, когда плюс один, плюс два", - сказала она.
Посадка огурцов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Когда сажать огурцы в 2026: лунный календарь, советы по выращиванию и уходу
13 марта 2025, 20:27
Воронова уточнила, что речь идет о томатах, перцах, баклажанах, цветах и подобных "привычных" культурах.
Эксперт добавила, что сеять рассаду капусты нужно уже во второй половине марта. "Но рассада капусты делается не дома - она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду", - отметила она.
Помимо этого, можно посеять зелень: салат, шпинат, лук. "Это уже можно делать такое, в принципе, в середине марта начинать. Но это уже не то что рассада, а скорее первая зелень. А на рассаду только капусту. Все остальное обычно к первым числам мая", - заключила Воронова.
Когда сажать капусту - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Когда и как правильно сажать капусту в 2026 году: советы экспертов
13 марта 2025, 19:37
 
ОбществоРоссияОльга ВороноваСоюз садоводов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала