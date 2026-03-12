В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Самый классический вариант высадки рассады - первые числа мая. Может быть, самые последние числа апреля. Почему? Потому что возможны сильные возвратные заморозки. Обычно то, что касается рассады, - это очень теплолюбивые культуры. И они даже могут пострадать, когда плюс один, плюс два", - сказала она.

Воронова уточнила, что речь идет о томатах, перцах, баклажанах, цветах и подобных "привычных" культурах.

Эксперт добавила, что сеять рассаду капусты нужно уже во второй половине марта. "Но рассада капусты делается не дома - она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду", - отметила она.