https://ria.ru/20260312/ekspert-2080115624.html
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду - РИА Новости, 12.03.2026
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду
Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T06:38:00+03:00
2026-03-12T06:38:00+03:00
2026-03-12T06:38:00+03:00
общество
россия
ольга воронова
союз садоводов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780478341_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_fbc5452e599663bab12bee1295a971d6.jpg
https://ria.ru/20250313/ogurtsy-1778474868.html
https://ria.ru/20250313/kapusta-1780889259.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780478341_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_f3df9e39bd1114fc82a064adc9960b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга воронова, союз садоводов россии
Общество, Россия, Ольга Воронова, Союз садоводов России
В Союзе садоводов рассказали, когда начинать высаживать рассаду
Союз садоводов посоветовал высаживать рассаду в первых числах мая
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высаживать рассаду стоит в первых числах мая, потому что из-за возможных возвратных заморозков растения могут пострадать, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Самый классический вариант высадки рассады - первые числа мая. Может быть, самые последние числа апреля. Почему? Потому что возможны сильные возвратные заморозки. Обычно то, что касается рассады, - это очень теплолюбивые культуры. И они даже могут пострадать, когда плюс один, плюс два", - сказала она.
Воронова
уточнила, что речь идет о томатах, перцах, баклажанах, цветах и подобных "привычных" культурах.
Эксперт добавила, что сеять рассаду капусты нужно уже во второй половине марта. "Но рассада капусты делается не дома - она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду", - отметила она.
Помимо этого, можно посеять зелень: салат, шпинат, лук. "Это уже можно делать такое, в принципе, в середине марта начинать. Но это уже не то что рассада, а скорее первая зелень. А на рассаду только капусту. Все остальное обычно к первым числам мая", - заключила Воронова.