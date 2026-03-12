Рейтинг@Mail.ru
12.03.2026

Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
03:15 12.03.2026
Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии

РИА Новости: пенсионеры, достигшие 80 лет, получат повышенную надбавку к пенсии

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пенсионеры, достигшие 80 лет, а также граждане с инвалидностью I группы смогут получить повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Пенсионеры, чей возраст достигает 80 лет, или являющиеся инвалидами I группы, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в два раза", - сказала эксперт.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россиянам объяснили, как накопить миллион к пенсии
Вчера, 02:10
Она добавила, что с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения ее размер увеличится до 19 169,38 рубля.
Финогенова пояснила, что повышение будет произведено в беззаявительном порядке, то есть автоматически. Кроме того, указала эксперт, если инвалидность I группы была оформлена до достижения 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии во второй раз повышаться не будет - удвоение происходит только один раз по одному из этих оснований.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Госдуме рассказали об увеличении социальных пенсий с 1 апреля
9 марта, 02:48
 
ОбществоЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
