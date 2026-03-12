https://ria.ru/20260312/egipet-2080153084.html
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян - РИА Новости, 12.03.2026
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:44:00+03:00
2026-03-12T10:44:00+03:00
2026-03-12T10:44:00+03:00
египет
ближний восток
оаэ
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95645/98/956459843_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2aee09f1be40a7c99fdf9d8dde8b29e5.jpg
https://ria.ru/20260309/puteshestviya-2079129225.html
https://ria.ru/20260312/turizm-2080109693.html
https://ria.ru/20260311/ator-2079944449.html
египет
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95645/98/956459843_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f422f416ebe3041adeae4c2ddddec63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, ближний восток, оаэ, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Египет, Ближний Восток, ОАЭ, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
АТОР: Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров (АТОР).
Накануне глава АТОР Майя Ломидзе
говорила журналистам, что количество аннуляций туров на Ближний Восток
находится на уровне 15% в среднем по российскому рынку. И большая часть туристов все равно пытается перебронироваться на другие направления.
"Египет стал основным направлением для перебронирования туров, ранее приобретенных на Ближний Восток, причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры", - говорится в обзоре АТОР.
Так, в компании Pegas Touristik на сегодняшний день около 30% аннулированных заявок по ОАЭ
с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет
или Турцию
; в Anex - 40%. В Space Travel и "Русском Экспрессе" тоже отмечают активные перебронирования на египетские курорты.
"Текущая ситуация на Ближнем Востоке пока не привела к резкому скачку цен на туры в Египет, однако участники рынка прогнозируют возможное удорожание в случае сохранения высокого спроса, роста цен на авиакеросин и дальнейших ограничений на других направлениях, особенно на ОАЭ", - добавили в АТОР.
В тоже время на длинные выходные майские ожидается традиционный рост цен на фоне высокого спроса, предупреждают туроператоры.
В АТОР также добавили со ссылкой на сервис "Слетать.ру
", что количество бронирований туров в Египет с заездами в апреле-мае на 33% превышает показатели аналогичного диапазона дат годом ранее, при этом средний чек таких поездок снизился на 6% и составил 202,1 тысячи рублей.
"На майские праздники спрос также вырос – количество бронирований увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, средний чек по туру составляет 210 тысяч рублей (на 6% меньше, чем годом ранее)", - заключили в АТОР.