АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян - РИА Новости, 12.03.2026
10:44 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/egipet-2080153084.html
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян
Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:44:00+03:00
2026-03-12T10:44:00+03:00
египет
ближний восток
оаэ
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
египет
ближний восток
оаэ
египет, ближний восток, оаэ, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Египет, Ближний Восток, ОАЭ, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР назвал основное направление перебронирования туров для россиян

АТОР: Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров

Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид с моря на Шарм-эль-Шейх. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Египет стал основным направлением для россиян при перебронировании туров, не состоявшихся из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров (АТОР).
Накануне глава АТОР Майя Ломидзе говорила журналистам, что количество аннуляций туров на Ближний Восток находится на уровне 15% в среднем по российскому рынку. И большая часть туристов все равно пытается перебронироваться на другие направления.
Туристка на пляже в Таиланде
Вместо Дубая и Абу-Даби. Куда поехать за безопасным пляжным отдыхом в марте
9 марта, 08:00
9 марта, 08:00
"Египет стал основным направлением для перебронирования туров, ранее приобретенных на Ближний Восток, причем в большинстве случаев туристы предпочитают сохранить изначально запланированные даты поездки, констатируют туроператоры", - говорится в обзоре АТОР.
Так, в компании Pegas Touristik на сегодняшний день около 30% аннулированных заявок по ОАЭ с вылетом с 28 февраля по 31 марта переоформляются на Египет или Турцию; в Anex - 40%. В Space Travel и "Русском Экспрессе" тоже отмечают активные перебронирования на египетские курорты.
"Текущая ситуация на Ближнем Востоке пока не привела к резкому скачку цен на туры в Египет, однако участники рынка прогнозируют возможное удорожание в случае сохранения высокого спроса, роста цен на авиакеросин и дальнейших ограничений на других направлениях, особенно на ОАЭ", - добавили в АТОР.
Люди в центре Дубая
В МЭР рассказали, когда возобновят продажу туров на Ближний Восток
Вчера, 05:07
Вчера, 05:07
В тоже время на длинные выходные майские ожидается традиционный рост цен на фоне высокого спроса, предупреждают туроператоры.
В АТОР также добавили со ссылкой на сервис "Слетать.ру", что количество бронирований туров в Египет с заездами в апреле-мае на 33% превышает показатели аналогичного диапазона дат годом ранее, при этом средний чек таких поездок снизился на 6% и составил 202,1 тысячи рублей.
"На майские праздники спрос также вырос – количество бронирований увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, средний чек по туру составляет 210 тысяч рублей (на 6% меньше, чем годом ранее)", - заключили в АТОР.
Пассажир ожидает в аэропорту
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
11 марта, 13:34
11 марта, 13:34
 
Египет, Ближний Восток, ОАЭ, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
