Ефимов: на северо-западе Москвы выделили более 100 гектаров для МаИП - РИА Новости, 12.03.2026
17:05 12.03.2026
Ефимов: на северо-западе Москвы выделили более 100 гектаров для МаИП
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Ефимов: на северо-западе Москвы выделили более 100 гектаров для МаИП

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 100 гектаров земли выделили на северо-западе Москвы для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) за пять лет, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За последние пять лет в Северо-Западном административном округе выделили более 100 гектаров для реализации 44 масштабных инвестиционных проектов. В результате здесь появится девять спортивных, образовательных, медицинских и культурных объектов", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, среди прочего будут реализованы 25 проектов в сфере коммерческой и промышленной недвижимости.
В сообщении указывается, что, например, в районе Митино реализуют сразу три проекта. На улице Зенитчиков строят завод по производству упаковки - для него выделили почти 2,5 гектара земли. На Барышихе появится технопарк, а на Муравской - школа на 1 тысячу мест.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
