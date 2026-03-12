https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080186258.html
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России - РИА Новости, 12.03.2026
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России
Если США и Израиль считают, что у них получится превратить Иран в Газу, они ошибаются, этого не будет, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России
Джалали: США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу