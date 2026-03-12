Рейтинг@Mail.ru
12:21 12.03.2026
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России
Если США и Израиль считают, что у них получится превратить Иран в Газу, они ошибаются, этого не будет, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, казем джалали
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Если США и Израиль считают, что у них получится превратить Иран в Газу, они ошибаются, этого не будет, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Если они подумают, что они могут превратить Иран в Газу, либо превратить Иран в Ливан – они ошибаются, глубоко заблуждаются, потому что это невозможно. Они просчитались насчет Ирана", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посол Ирана в России Джалали Казем
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали
 
 
