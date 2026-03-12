Рейтинг@Mail.ru
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
12:00 12.03.2026
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол

Джалали: Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами

Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве
Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве
Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
"То, что они думают, что Иран - это слабая страна, это они так думают... Если они захотят нанести удары по Ирану, конечно, более мощный удар против них", - сказал посол на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса, на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Ирану нужна гарантия неповторения агрессии против него, заявил Джалали
Вчера, 12:07
 
В миреИранСША
 
 
