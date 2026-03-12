https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080176543.html
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:00:00+03:00
2026-03-12T12:00:00+03:00
2026-03-12T12:08:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd0705fe1dbd0f7f6a1011812b8fd0e6.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080179601.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5754d5c3e5b98c2f8ea9bb25b474480b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами, заявил посол
Джалали: Иран будет отвечать на удары США еще более мощными ударами