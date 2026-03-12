Рейтинг@Mail.ru
Иран не сдастся и останется суверенным государством, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2026
11:58 12.03.2026 (обновлено: 12:03 12.03.2026)
Иран не сдастся и останется суверенным государством, заявил посол
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
казем джалали
израиль
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша, казем джалали, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США, Казем Джалали, Израиль
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Иран не сдастся в противостоянии с США и Израилем и останется суверенной державой, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы не будем сдаваться давлению. Иранцы не могут согласиться с тем, чтобы страна была под давлением. Мы всегда были суверенной страной и будем суверенным государством", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
