https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080175713.html
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет - РИА Новости, 12.03.2026
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет
Ошибаются те, кто рассчитывал, что после убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Иран падет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:57:00+03:00
2026-03-12T11:57:00+03:00
2026-03-12T12:04:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
россия
али хаменеи
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993428421_0:19:3044:1731_1920x0_80_0_0_4c237829d77d907fbb076b5802b88618.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993428421_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e6164a67f9c446620b3f88a6db414950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, россия, али хаменеи, казем джалали
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Али Хаменеи, Казем Джалали
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет
Джалали: те, кто рассчитывали, что после убийства Хаменеи Иран падет, ошибаются