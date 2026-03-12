Рейтинг@Mail.ru
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 12.03.2026 (обновлено: 12:04 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080175713.html
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет - РИА Новости, 12.03.2026
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет
Ошибаются те, кто рассчитывал, что после убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Иран падет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:57:00+03:00
2026-03-12T12:04:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
россия
али хаменеи
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993428421_0:19:3044:1731_1920x0_80_0_0_4c237829d77d907fbb076b5802b88618.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993428421_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e6164a67f9c446620b3f88a6db414950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, россия, али хаменеи, казем джалали
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия, Али Хаменеи, Казем Джалали
Джалали: ошибаются те, кто думал, что после убийства Хаменеи Иран падет

Джалали: те, кто рассчитывали, что после убийства Хаменеи Иран падет, ошибаются

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ошибаются те, кто рассчитывал, что после убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи Иран падет, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Те, кто думает, что Иран падет, они ошибаются. У них был такой план и зломышления, что после нападения на Иран и убийства лидера Ирана люди выйдут протестовать на улицу", - сказал Джалали на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня".
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссияАли ХаменеиКазем Джалали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала