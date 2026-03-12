Рейтинг@Mail.ru
США должны будут компенсировать нанесенный ущерб, заявил иранский посол
11:54 12.03.2026 (обновлено: 12:01 12.03.2026)
США должны будут компенсировать нанесенный ущерб, заявил иранский посол
США должны будут компенсировать нанесенный ущерб, заявил иранский посол
США должны будут компенсировать весь нанесенный ущерб и отменить санкции против Ирана, заявил иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, иран, сша, россия, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
США должны будут компенсировать нанесенный ущерб, заявил иранский посол

Джалали: США должны будут компенсировать нанесенный ущерб

Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США должны будут компенсировать весь нанесенный ущерб и отменить санкции против Ирана, заявил иранский посол в России Казем Джалали.
"Нужно отменить все санкции против Ирана и компенсировать весь ущерб, который нанесли Ирану", - сказал посол на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса, на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
В миреИранСШАРоссияКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
