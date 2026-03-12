Рейтинг@Mail.ru
Иранский посол назвал цель Тегерана в противостоянии с США и Израилем
11:51 12.03.2026
Иранский посол назвал цель Тегерана в противостоянии с США и Израилем
Ирану в противостоянии с США и Израилем "ничего, кроме победы, не нужно", президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должны это понимать,... РИА Новости, 12.03.2026
Иранский посол назвал цель Тегерана в противостоянии с США и Израилем

Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве
Посол Ирана в России Джалали Казем в посольстве Ирана в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Ирану в противостоянии с США и Израилем "ничего, кроме победы, не нужно", президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должны это понимать, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы боремся для победы, и мы кроме победы не требуем другого. Это должен понимать и Трамп, и Нетаньяху", - сказал он, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Заголовок открываемого материала