В Госдуме подержали идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах для защиты от мошенников по аналогии с таким же механизмом в отношении кредитов и азартных игр, об этом он рассказал РИА Новости.

"Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать", - сказал депутат, комментируя вопрос о том, нужно ли установить самозапрет на покупки на маркеплейсах.