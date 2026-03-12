https://ria.ru/20260312/duma-2080277121.html
В Госдуме подержали идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах для защиты от мошенников по... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:09:00+03:00
2026-03-12T17:09:00+03:00
2026-03-12T23:45:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
россия
россия, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Аксаков поддержал идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею установить самозапрет на покупки на маркетплейсах для защиты от мошенников по аналогии с таким же механизмом в отношении кредитов и азартных игр, об этом он рассказал РИА Новости.
"Я думаю, что тоже можно было бы это реализовать, чтобы мошенники не использовали ваши деньги на приобретение товаров на маркетплейсах, поэтому идея заслуживает внимания и вполне над этим можно было бы подумать", - сказал депутат, комментируя вопрос о том, нужно ли установить самозапрет на покупки на маркеплейсах.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России
с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Также в конце 2025 года президент России Владимир Путин
подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов.