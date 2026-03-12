В Госдуму внесли законопроект о праве присутствовать при рождении ребенка

https://ria.ru/20260312/duma-2080260101.html
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект о праве присутствовать при рождении ребенка любым близким людям по желанию женщины, а не только членам семьи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект данного федерального закона направлен на улучшение условий родовспоможения и создание более комфортной и безопасной обстановки для женщины при рождении ребенка. Одним из ключевых аспектов является право женщины выбирать, кто будет находиться рядом с ней. Это может быть отец ребенка, другой член семьи или близкий человек, что в значительной степени может способствовать созданию поддерживающей атмосферы во время родов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Депутаты отметили, что в настоящее время набирает популярность институт партнерских родов. По их словам, за последний год число женщин Московской области
, выбравших партнерские роды, увеличился с 25% до 45%, что свидетельствует о росте востребованности такой поддержки.
"Любой близкий человек или специалист может оказать значительное влияние на эмоциональное состояние женщины в родах. Наличие поддержки со стороны способствует снижению уровня стресса и тревоги, помогает женщине лучше справляться с болевыми ощущениями и повышает общее качество родового опыта", - уточнили парламентарии.