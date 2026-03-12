В Госдуму внесли законопроект о праве присутствовать при рождении ребенка

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект о праве присутствовать при рождении ребенка любым близким людям по желанию женщины, а не только членам семьи, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект данного федерального закона направлен на улучшение условий родовспоможения и создание более комфортной и безопасной обстановки для женщины при рождении ребенка. Одним из ключевых аспектов является право женщины выбирать, кто будет находиться рядом с ней. Это может быть отец ребенка, другой член семьи или близкий человек, что в значительной степени может способствовать созданию поддерживающей атмосферы во время родов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.