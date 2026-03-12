Рейтинг@Mail.ru
12.03.2026
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ
13:36 12.03.2026
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ
Обстановка в Дубае и других эмиратах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке спокойная, информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, дубай, россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ

Генконсульство РФ: обстановка в Дубае и ОАЭ спокойная, пострадавших россиян нет

Район Даунтаун Дубай в Дубае
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Район Даунтаун Дубай в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 12 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае и других эмиратах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке спокойная, информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"По имеющейся информации, обстановка в Дубае и других эмиратах остаётся спокойной и контролируемой", - сказал собеседник агентства.
Обломки БПЛА упали на фасад здания в Дубае
Вчера, 12:43
По его словам, за последние две недели в генконсульство поступило большое количество обращений российских граждан. Основная часть вопросов была связана с отменой и переносом авиарейсов, а также с возможностями возвращения в Россию.
"По мере восстановления авиасообщения ситуация постепенно стабилизировалась. На сегодняшний день большинство российских граждан, изъявлявших желание покинуть территорию ОАЭ, уже смогли вылететь в Россию регулярными рейсами авиакомпаний", - добавил он.
Как отметил собеседник агентства, информации о пострадавших среди российских граждан в связи с последними событиями не поступало.
"Генеральное консульство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно информирует российских граждан через официальные каналы связи", - заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Застрявшим в Дубае туристкам предложили подработку в сфере консумации
Вчера, 04:44
 
В мире, Дубай, Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
