В генконсульстве России рассказали об обстановке в Дубае и ОАЭ

ДУБАЙ, 12 мар - РИА Новости. Обстановка в Дубае и других эмиратах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке спокойная, информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.