В Дубае упал беспилотник

Беспилотник упал в одном из районов Дубая, никто не пострадал, сообщил медиаофис правительства эмирата. РИА Новости, 12.03.2026
