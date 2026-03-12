Застрявшим в Дубае туристкам предложили подработку в сфере консумации

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Застрявшим в Дубае из-за отмены рейсов российским туристкам предлагают работу хостес в ресторанах с зарплатой более 60 тысяч рублей в неделю, зачастую это связано с консумацией - разводом клиентов на дорогие заказы, выяснило РИА Новости, изучив русскоязычные чаты.

Предложения о вакансиях потенциальные работодатели размещают в русскоговорящих чатах Дубая , где сейчас туристы активно обсуждают возможности вылета из эмиратов в Россию . При этом многие туристки сами интересуются возможностью подработки или просто жалуются на отсутствие денег и необходимость платить за жилье.

"В лаунж-бар требуются девушки на позицию хостес", - написал один из участников чата с именем "Император бой".

Он уточнил, что от сотрудницы требуется знание английского языка, опрятный внешний вид и коммуникабельность. Взамен предлагаются комфортные условия, гибкий график, дружный коллектив. "Опыт работы приветствуется, но не обязателен", - указал мужчина.

На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости, что входит в обязанности, собеседник ответил, что девушкам нужно общаться с клиентами заведения. "Консумация, слышали? (развод клиентов на дорогие заказы, за что девушка получает свой процент, - ред.) Три тысячи (дирхам - ред.) в неделю в среднем выходит. Можно (поработать временно - ред.), но желательно на долгий срок. Сколько вам лет? И можно фото?", - ответил "Император бой". При этом он уточнил, что интим не предполагается, а за выезд из ресторана с клиентами предусмотрены штрафы или увольнение.

В другом сообщении работодатель с именем "Мадамасан" выставил наиболее строгие требования к кандидаткам. "В хороший ресторан в Дубае нужна хостес русскоговорящая, ухоженная, со знанием английского (строго)", - написал он.

Чуть меньше требований к хостес на автомойке. Туда россиянкам предлагают устроиться без английского языка. "Если кому-то актуально, отпишитесь", - отметила одна из участниц русскоговорящего чата по имени Арина.

Не только работодатель, но и те, кто находится в поиске новой профессии, предлагают собственные услуги. "Прилетала в Дубай к сестре и уже хочу работать", - написала одна из девушек в чате. Среди навыков девушка отметила опыт работы модели, инженера-проектировщика, хостес. Она также подчеркнула, что "готова научиться любой другой работе".