Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево". РИА Новости, 12.03.2026
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ прибыл в Шереметьево
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево"
"Рейс "Аэрофлота" SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск", - следует из данных табло.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.