Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.