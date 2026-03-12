Рейтинг@Mail.ru
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву
04:00 12.03.2026 (обновлено: 04:17 12.03.2026)
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
в мире, дубай, оаэ, сша, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, США, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" из ОАЭ прибыл в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Дубая в Москву, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс "Аэрофлота" SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск", - следует из данных табло.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка
