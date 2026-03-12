Рейтинг@Mail.ru
В Дубае беспилотник упал на здание
02:07 12.03.2026
В Дубае беспилотник упал на здание
В Дубае беспилотник упал на здание - РИА Новости, 12.03.2026
В Дубае беспилотник упал на здание
В здание в Дубае врезался дрон, сообщила пресс-служба властей эмирата. РИА Новости, 12.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Дубае беспилотник упал на здание

Беспилотник упал на здание в Дубае, проводится эвакуация

© ФотоБеспилотник упал на здание в Дубае
Беспилотник упал на здание в Дубае - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото
Беспилотник упал на здание в Дубае
КАИР, 12 мар — РИА Новости. В здание в Дубае врезался дрон, сообщила пресс-служба властей эмирата.
"Компетентные власти в Дубае реагируют на инцидент с падением беспилотника на здание в районе Дубай Крик Харбор", — говорится в заявлении.
В доме провели эвакуацию.
Пожар уже потушили. По данным властей, никто не пострадал.
