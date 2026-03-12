https://ria.ru/20260312/dubaj-2080094934.html
В Дубае беспилотник упал на здание
В Дубае беспилотник упал на здание - РИА Новости, 12.03.2026
В Дубае беспилотник упал на здание
В здание в Дубае врезался дрон, сообщила пресс-служба властей эмирата. РИА Новости, 12.03.2026
Беспилотник упал на здание в Дубае, проводится эвакуация