В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб - РИА Новости, 12.03.2026
17:37 12.03.2026 (обновлено: 17:43 12.03.2026)
В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб
В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб
происшествия, тулун, иркутская область
Происшествия, Тулун, Иркутская область
В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб

В Тулуне в ДТП с микроавтобусом и легковушкой один человек погиб и 2 пострадали

© МВД38/TelegramПоследствия столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тулуне Иркутской области
Последствия столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тулуне Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© МВД38/Telegram
Последствия столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Тулуне Иркутской области
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Маршрутный автобус и "ВАЗ-2109" столкнулись в Тулуне Иркутской области, водитель легковушки погиб, двое детей из автобуса пострадали, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Лобовое столкновение автобуса "ПАЗ" и автомобиля "ВАЗ-2109" произошло в Тулуне на подъезде к микрорайону Железнодорожников.
"В результате происшествия водитель "ВАЗ" погиб на месте до приезда бригады медиков. На момент инцидента в автобусе находились пассажиры... Двое детей-пассажиров обратились за врачебной помощью", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Авария на трассе под Волгоградом с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Под Волгоградом при ДТП с микроавтобусом и грузовиком погиб человек
6 марта 2025, 08:58
 
