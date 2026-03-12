https://ria.ru/20260312/dtp-2080283657.html
В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб
В Приангарье маршрутка столкнулась с легковушкой, один человек погиб
Маршрутный автобус и "ВАЗ-2109" столкнулись в Тулуне Иркутской области, водитель легковушки погиб, двое детей из автобуса пострадали, сообщило ГУМВД РФ по... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
тулун
иркутская область
В Тулуне в ДТП с микроавтобусом и легковушкой один человек погиб и 2 пострадали