Рейтинг@Mail.ru
Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:40 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/dtp-2080233153.html
Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области
Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области - РИА Новости, 12.03.2026
Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за два месяца 2026 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:40:00+03:00
2026-03-12T14:40:00+03:00
тюменская область
александр моор
тюменская область
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр моор, тюменская область, дтп
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, ДТП
Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области

Моор: в Тюменской области снизилось число смертельных ДТП

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 12 мар - РИА Новости. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за два месяца 2026 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%, сообщил глава региона Александр Моор.
"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области по итогам двух месяцев 2026 года уменьшилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на очередном заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения", - сообщается на сайте регионального правительства.
Снижение случаев гибели участников дорожных аварий наблюдается как на федеральных автомагистралях, так и на региональных, муниципальных дорогах. Число дорожно-транспортных происшествий также снизилось. Моор поставил задачу сохранить позитивную динамику.
Помимо смертности на дорогах, участники заседания обсудили возможное увеличение постов ДПС на федеральных автомагистралях, установку новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, активизацию работы автомобильных патрулей, ликвидацию аварийности на трассах и профилактику происшествий с участием курьеров на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.
"Впереди традиционное летнее увеличение транспортного потока. Примем дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах региона. Но главным всегда остается ответственное отношение водителей и пешеходов к правилам дорожного движения", – резюмировал обсуждение темы Моор.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала