Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 12 мар - РИА Новости. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за два месяца 2026 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%, сообщил глава региона Александр Моор.
"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области по итогам двух месяцев 2026 года уменьшилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на очередном заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения", - сообщается на сайте регионального правительства.
Снижение случаев гибели участников дорожных аварий наблюдается как на федеральных автомагистралях, так и на региональных, муниципальных дорогах. Число дорожно-транспортных происшествий также снизилось. Моор поставил задачу сохранить позитивную динамику.
Помимо смертности на дорогах, участники заседания обсудили возможное увеличение постов ДПС на федеральных автомагистралях, установку новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, активизацию работы автомобильных патрулей, ликвидацию аварийности на трассах и профилактику происшествий с участием курьеров на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.
"Впереди традиционное летнее увеличение транспортного потока. Примем дополнительные меры для обеспечения безопасности на дорогах региона. Но главным всегда остается ответственное отношение водителей и пешеходов к правилам дорожного движения", – резюмировал обсуждение темы Моор.