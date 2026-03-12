Смертельных аварий стало меньше на дорогах в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 12 мар - РИА Новости. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за два месяца 2026 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%, сообщил глава региона Александр Моор.

Снижение случаев гибели участников дорожных аварий наблюдается как на федеральных автомагистралях, так и на региональных, муниципальных дорогах. Число дорожно-транспортных происшествий также снизилось. Моор поставил задачу сохранить позитивную динамику.

Помимо смертности на дорогах, участники заседания обсудили возможное увеличение постов ДПС на федеральных автомагистралях, установку новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, активизацию работы автомобильных патрулей, ликвидацию аварийности на трассах и профилактику происшествий с участием курьеров на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.