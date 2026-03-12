https://ria.ru/20260312/druzhba-2080240504.html
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы"
Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:12:00+03:00
2026-03-12T15:12:00+03:00
2026-03-12T15:18:00+03:00
украина
в мире
брюссель
анна-каиса итконен
еврокомиссия
украина
брюссель
