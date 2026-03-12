Рейтинг@Mail.ru
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 12.03.2026 (обновлено: 15:18 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/druzhba-2080240504.html
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы"
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы" - РИА Новости, 12.03.2026
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы"
Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:12:00+03:00
2026-03-12T15:18:00+03:00
украина
в мире
брюссель
анна-каиса итконен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201418_0:146:2790:1715_1920x0_80_0_0_b644fcd0f19429a44ba0befffd265326.jpg
https://ria.ru/20260306/druzhba-2079047079.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201418_155:0:2635:1860_1920x0_80_0_0_6999f9a1055054f487a0b61c046414aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, брюссель, анна-каиса итконен, еврокомиссия
Украина, В мире, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Еврокомиссия
ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию "Дружбы"

ЕК запросила у Украины разрешение на инспекцию состояния "Дружбы"

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Еврокомиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода "Дружбы", сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен
"Я могу сообщить вам, что мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода… Мы пока не получили ответ от украинских властей", - сказала она.
Инженер венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК признала, что ей известна настоящая причина остановки "Дружбы"
6 марта, 15:38
 
УкраинаВ миреБрюссельАнна-Каиса ИтконенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала