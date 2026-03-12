В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на молочную ферму в курском Кореневском районе, с множественными травмами и ранениями его доставляют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"В Кореневском районе в результате вражеской атаки ранен 60-летний мужчина. Дрон ВСУ ударил по молочной ферме. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, осколочные ранения левой руки и ноги", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он уточнил, что скорая помощь уже доставляет мужчину в Курскую областную больницу.