В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на молочную ферму в курском Кореневском районе, с множественными травмами и ранениями его доставляют в больницу
2026-03-12T18:40:00+03:00
2026-03-12T18:40:00+03:00
2026-03-12T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
Новости
ru-RU
курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на молочную ферму
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на молочную ферму в курском Кореневском районе, с множественными травмами и ранениями его доставляют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В Кореневском районе в результате вражеской атаки ранен 60-летний мужчина. Дрон ВСУ
ударил по молочной ферме. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, осколочные ранения левой руки и ноги", - сообщил Хинштейн
в своем канале на платформе Max
.
Он уточнил, что скорая помощь уже доставляет мужчину в Курскую областную больницу.
"Наши врачи окажут ему необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Вновь напоминаю, что в приграничье крайне небезопасно. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны", - добавил глава региона.