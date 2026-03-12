Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 12.03.2026 (обновлено: 18:50 12.03.2026)
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на молочную ферму в курском Кореневском районе, с множественными травмами и ранениями его доставляют в больницу,... РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на молочную ферму

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на молочную ферму в курском Кореневском районе, с множественными травмами и ранениями его доставляют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В Кореневском районе в результате вражеской атаки ранен 60-летний мужчина. Дрон ВСУ ударил по молочной ферме. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести: минно-взрывная травма, огнестрельное ранение головы, осколочные ранения левой руки и ноги", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что скорая помощь уже доставляет мужчину в Курскую областную больницу.
"Наши врачи окажут ему необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления. Вновь напоминаю, что в приграничье крайне небезопасно. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны", - добавил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
