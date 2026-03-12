https://ria.ru/20260312/dotkom-2080236285.html
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану - РИА Новости, 12.03.2026
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы Владимира... РИА Новости, 12.03.2026
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану
Дотком пристыдил глав ЕС за русофобию и призвал к санкциям против Киева