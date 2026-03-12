Рейтинг@Mail.ru
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану
14:55 12.03.2026
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
Дотком призвал ЕС к санкциям против Киева из-за угроз Орбану

© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана и пристыдил руководство ЕС за русофобию.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Дотком назвал "Железный купол" Израиля ржавым
11 марта, 13:24
"ЕС следует наложить санкции на Украину за угрозы жизни Виктору Орбану и его семье. Он демократически избранный премьер-министр страны Евросоюза. Позор тем, кто стоит во главе ЕС, и их русофобии", - написал Дотком в соцсети X.
В среду издание Politico сообщало, что Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая Орбану.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе и венгерскому премьеру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дотком считает, что украинцы могут восстать против Зеленского
5 февраля, 05:25
 
