Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
16:23 12.03.2026
Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана
Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана
в мире
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана

Белый дом назвал четыре цели операции США "Эпическая ярость" против Ирана

© РИА Новости / Игорь Наймушин
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана, где на первом месте стоит уничтожение иранского арсенала ракет.
"С самого начала администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа однозначно четко обозначила цели операции "Эпическая ярость": уничтожить ракетный арсенал иранского режима, уничтожить флот, гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, положить конец угрозе от его пособников-террористов", - говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х.
Тегеран, Иран
Иран пригрозил США, что погасит свет на всем Ближнем Востоке
Вчера, 15:58
Сообщение появилось на фоне заявлений ряда политиков по итогам закрытых брифингов, где те обвиняют администрацию в отсутствии четких целей и плана дальнейших действий в отношении Ирана или завершения операции.
Трамп в среду заявил, что операция закончится скоро, так как в Иране якобы почти не осталось целей.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги США в Вашингтоне
Американский сенатор раскрыл цели операции США против Ирана
Вчера, 13:22
 
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
