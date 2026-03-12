Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Белый дом назвал четыре цели военной операции США против Ирана, где на первом месте стоит уничтожение иранского арсенала ракет.

"С самого начала администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа однозначно четко обозначила цели операции "Эпическая ярость": уничтожить ракетный арсенал иранского режима, уничтожить флот, гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, положить конец угрозе от его пособников-террористов", - говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х

Сообщение появилось на фоне заявлений ряда политиков по итогам закрытых брифингов, где те обвиняют администрацию в отсутствии четких целей и плана дальнейших действий в отношении Ирана или завершения операции.

Трамп в среду заявил, что операция закончится скоро, так как в Иране якобы почти не осталось целей.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока