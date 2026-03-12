https://ria.ru/20260312/dollar-2080084068.html
Россиянам объяснили, какие доллары не получится обменять
Россиянам объяснили, какие доллары не получится обменять - РИА Новости, 12.03.2026
Россиянам объяснили, какие доллары не получится обменять
Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству "Прайм
" глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"Сложнее всего сегодня будет обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Особенно стоит упомянуть 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска: они пользовались бешеной популярностью у мошенников", — отмечает финансист.
В 2013 году появились доллары с синей 3D-лентой, которые мошенникам сложнее подделать. Купюры до этого года выпуска тоже принимают не везде. Кроме того, могут не принять ветхие и поврежденные банкноты.
Сложнее всего с обменом таких денег в туристических странах — Турции
, Египте
, ОАЭ
, Таиланде
, Вьетнаме
. Туда стекаются иностранцы, у которых нередко встречаются подобные купюры, поэтому банки стараются себя обезопасить, пояснил Рогачевский
.
Он предупреждает, что избавляться от старых долларов со временем станет сложнее. Поэтому лучше инвестировать в валюту своей страны, а для инвестиций использовать альтернативные инструменты, а не надеяться на курсовую разницу.