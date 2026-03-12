Россиянам объяснили, какие доллары не получится обменять

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству " Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству " Прайм " глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия" Антон Рогачевский.

"Сложнее всего сегодня будет обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Особенно стоит упомянуть 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска: они пользовались бешеной популярностью у мошенников", — отмечает финансист.

В 2013 году появились доллары с синей 3D-лентой, которые мошенникам сложнее подделать. Купюры до этого года выпуска тоже принимают не везде. Кроме того, могут не принять ветхие и поврежденные банкноты.

Египте, ОАЭ, Таиланде, Сложнее всего с обменом таких денег в туристических странах — Турции Вьетнаме . Туда стекаются иностранцы, у которых нередко встречаются подобные купюры, поэтому банки стараются себя обезопасить, пояснил Рогачевский