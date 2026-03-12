Рейтинг@Mail.ru
03:10 12.03.2026
Россиянам объяснили, какие доллары не получится обменять
Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству "Прайм"...
антон рогачевский, синергия, экономика, россия, доллар
Антон Рогачевский, Синергия, Экономика, Россия, Доллар
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обмен старых и ветхих долларов становится все менее выгодным и доступным, особенно в свете геополитических факторов и инфляции, рассказал агентству "Прайм" глава направления банковской деятельности аналитического центра университета "Синергия" Антон Рогачевский.
"Сложнее всего сегодня будет обменять доллары, напечатанные до 1996 года и имеющие минимальные элементы защиты. Особенно стоит упомянуть 100-долларовые банкноты 2006 года выпуска: они пользовались бешеной популярностью у мошенников", — отмечает финансист.
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Экономист объяснил, кто и зачем в последние дни скупает доллары
6 марта, 02:10
6 марта, 02:10
В 2013 году появились доллары с синей 3D-лентой, которые мошенникам сложнее подделать. Купюры до этого года выпуска тоже принимают не везде. Кроме того, могут не принять ветхие и поврежденные банкноты.
Сложнее всего с обменом таких денег в туристических странах — Турции, Египте, ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме. Туда стекаются иностранцы, у которых нередко встречаются подобные купюры, поэтому банки стараются себя обезопасить, пояснил Рогачевский.
Он предупреждает, что избавляться от старых долларов со временем станет сложнее. Поэтому лучше инвестировать в валюту своей страны, а для инвестиций использовать альтернативные инструменты, а не надеяться на курсовую разницу.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россиян предупредили об обменниках, в которых нельзя менять валюту
12 февраля, 03:18
12 февраля, 03:18
 
Антон РогачевскийСинергияЭкономикаРоссияДоллар
 
 
