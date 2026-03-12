Рейтинг@Mail.ru
22:33 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/dolina-2080356984.html
Долина с благодарностью приняла комплименты журналистов после выступления
2026-03-12T22:33:00+03:00
2026-03-12T22:33:00+03:00
2026
Лариса Долина
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина с благодарностью приняла комплименты журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты после выступления Долиной поблагодарили ее за выступление в одном из столичных ресторанов, а также отметили, что певица прекрасно выглядит.
"Спасибо большое", - сказала она в ответ.
