https://ria.ru/20260312/dolina-2080356567.html
Долина чуть сдерживая слезы исполнила свой хит "Погода в доме"
Долина чуть сдерживая слезы исполнила свой хит "Погода в доме" - РИА Новости, 12.03.2026
Долина чуть сдерживая слезы исполнила свой хит "Погода в доме"
Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила свой хит "Погода в доме" на презентации платформы Stellar X в одном из ресторанов Москвы в четверг, чуть сдерживая... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:30:00+03:00
2026-03-12T22:30:00+03:00
2026-03-12T22:30:00+03:00
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20260311/dolina-2079847168.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина
Долина чуть сдерживая слезы исполнила свой хит "Погода в доме"
Лариса Долина чуть сдерживая слезы исполнила хит "Погода в доме"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила свой хит "Погода в доме" на презентации платформы Stellar X в одном из ресторанов Москвы в четверг, чуть сдерживая слезы, передает корреспондент РИА Новости.
Для гостей вечера артистка спела одну из своих новых песен "Последнее прощай" и хит "Погода в доме". Во время исполнения легендарной композиции Долина
чуть сдерживала слезы.
Публика, в свою очередь, очень тепло встретила артистку. Ее появление на сцене привлекло внимание всех присутствующих, гости подпевали строчки песен Долиной и танцевали, а после одаривали бурными овациями.
Ведущий вечера назвал Долину идеальной.
"Идеальная Лариса Долина сегодня с нами", - сказал он со сцены. Певица кокетливо засмущалась и поблагодарила его за комплимент.