Долина чуть сдерживая слезы исполнила свой хит "Погода в доме"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила свой хит "Погода в доме" на презентации платформы Stellar X в одном из ресторанов Москвы в четверг, чуть сдерживая слезы, передает корреспондент РИА Новости.

Для гостей вечера артистка спела одну из своих новых песен "Последнее прощай" и хит "Погода в доме". Во время исполнения легендарной композиции Долина чуть сдерживала слезы.

Публика, в свою очередь, очень тепло встретила артистку. Ее появление на сцене привлекло внимание всех присутствующих, гости подпевали строчки песен Долиной и танцевали, а после одаривали бурными овациями.

Ведущий вечера назвал Долину идеальной.