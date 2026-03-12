https://ria.ru/20260312/dolina-2080353358.html
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой - РИА Новости, 12.03.2026
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов, чтобы пережить ситуацию с квартирой, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:55:00+03:00
2026-03-12T21:55:00+03:00
2026-03-12T21:55:00+03:00
россия
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_f25a5c2f55b70a8cb0a649d7c127b8f8.jpg
https://ria.ru/20260311/dolina-2079847168.html
https://ria.ru/20260311/dolina-2079966665.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428713fb14b0c3d452b06afefc4eed5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой
Долина рассказала, что не обращалась к психологам после ситуации с квартирой
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов, чтобы пережить ситуацию с квартирой, передает корреспондент РИА Новости.
"Прекрасно, как видите. Видно же, что справилась", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как она справляется после скандала с квартирой в Хамовниках.
На вопрос о том, потребовалась ли ей специальная помощь, в частности, психологов, Долина
ответила, что к подобным методам она не прибегала.
"Нет, не обращалась. Специального ничего не использовала", - сказала певица.
Мосгорсуд
25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России
16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января 2026 года.