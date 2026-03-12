Рейтинг@Mail.ru
21:55 12.03.2026
Долина рассказала, как пережила скандал с квартирой
россия, лариса долина
Россия, Лариса Долина
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что не обращалась за помощью психологов, чтобы пережить ситуацию с квартирой, передает корреспондент РИА Новости.
"Прекрасно, как видите. Видно же, что справилась", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как она справляется после скандала с квартирой в Хамовниках.
На вопрос о том, потребовалась ли ей специальная помощь, в частности, психологов, Долина ответила, что к подобным методам она не прибегала.
"Нет, не обращалась. Специального ничего не использовала", - сказала певица.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря 2025 года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января 2026 года.
РоссияЛариса Долина
 
 
