СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Голосование по резолюции, касающейся конфликта на Ближнем Востоке, показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов, считает дипломат, член Совета Федерации Константин Долгов.
В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
"Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН", – сказал Долгов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Как отметил дипломат, это стало очередным подтверждением того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности.
"Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку", – указал он.
Долгов подчеркнул, что кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по вине России.
"Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций", – отметил собеседник издания.
СБ ООН в среду не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.