СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Голосование по резолюции, касающейся конфликта на Ближнем Востоке, показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов, считает дипломат, член Совета Федерации Константин Долгов.

В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США Израиля , которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

"Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН", – сказал Долгов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД

Как отметил дипломат, это стало очередным подтверждением того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности.

"Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку", – указал он.

Долгов подчеркнул, что кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по вине России.

"Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций", – отметил собеседник издания.

СБ ООН в среду не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.