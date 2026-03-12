Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/dolgov-2080212208.html
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор - РИА Новости, 12.03.2026
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор
Голосование по резолюции, касающейся конфликта на Ближнем Востоке, показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:37:00+03:00
2026-03-12T13:37:00+03:00
в мире
иран
константин долгов
совет безопасности оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887537556_0:11:2888:1636_1920x0_80_0_0_82d136755f1e09f6578ded401b5b8093.jpg
https://ria.ru/20260311/nebenzya-2080079202.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080210133.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887537556_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_6687ef0da9539dc5f976a8c3e5c632d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, константин долгов, совет безопасности оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Константин Долгов, Совет Безопасности ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает сенатор

СБ ООН парализован позицией стран Запада, считает Константин Долгов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Константин Долгов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Голосование по резолюции, касающейся конфликта на Ближнем Востоке, показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов, считает дипломат, член Совета Федерации Константин Долгов.
В среду Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Резолюция СБ ООН по Ирану игнорирует агрессию США и Израиля, заявил Небензя
11 марта, 23:14
"Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН", – сказал Долгов в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
Как отметил дипломат, это стало очередным подтверждением того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности.
"Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку", – указал он.
Израильские истребители - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударе по ядерному центру в Иране
Вчера, 13:30
Долгов подчеркнул, что кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по вине России.
"Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций", – отметил собеседник издания.
СБ ООН в среду не смог принять проект резолюции РФ с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. В поддержку резолюции выступили четыре страны. Еще девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия голосовали против. Для принятия документа нужно девять голосов в его поддержку - документу РФ их не хватило.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
Вчера, 08:00
 
В миреИранКонстантин ДолговСовет Безопасности ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала