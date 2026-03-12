Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Освобождение Доброполья в ДНР стратегически ударит по ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья , и данный населенный пункт уже не за горами, когда будет стоять предмет на вопрос о его освобождении, конкретно данного населенного пункта. А этот населенный пункт очень давно используется вооруженными формированиями Украины, как некая логистическая составляющая. И, конечно, это будет по противнику очень серьезным ударом, как только наши подразделения освободят данный населенный пункт", - сказал Пушилин в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
В целом, подчеркнул Пушилин, линия фронта еженедельно отодвигается от донецко-макеевской агломерации. Он также отметил, что ВС РФ все ближе продвигается к Славянско-Краматорской агломерации.
"Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, к ней все ближе и ближе наши подразделения", - сообщил Пушилин.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.