Рейтинг@Mail.ru
Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 12.03.2026 (обновлено: 13:13 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/dobropole-2080157484.html
Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ
Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ - РИА Новости, 12.03.2026
Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ
Освобождение Доброполья в ДНР стратегически ударит по ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:57:00+03:00
2026-03-12T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
доброполье (город)
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_0:274:2813:1856_1920x0_80_0_0_4bebc8705a9cfdb23335c403539cbb92.jpg
https://ria.ru/20260312/vsu-2080117945.html
донецкая народная республика
донбасс
доброполье (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949209444_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_77d73e7796a86d9e5b2f3de8a2fe18c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, доброполье (город), денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Доброполье (город), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ

Пушилин: освобождение Доброполья в ДНР стратегически ударит по ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Освобождение Доброполья в ДНР стратегически ударит по ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья , и данный населенный пункт уже не за горами, когда будет стоять предмет на вопрос о его освобождении, конкретно данного населенного пункта. А этот населенный пункт очень давно используется вооруженными формированиями Украины, как некая логистическая составляющая. И, конечно, это будет по противнику очень серьезным ударом, как только наши подразделения освободят данный населенный пункт", - сказал Пушилин в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".
В целом, подчеркнул Пушилин, линия фронта еженедельно отодвигается от донецко-макеевской агломерации. Он также отметил, что ВС РФ все ближе продвигается к Славянско-Краматорской агломерации.
"Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, к ней все ближе и ближе наши подразделения", - сообщил Пушилин.
Он добавил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец – Донбасс и решить проблемы с водой в регионе.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ВСУ на Херсонском направлении используют оружие и беспилотники НАТО
Вчера, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассДоброполье (город)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала