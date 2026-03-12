https://ria.ru/20260312/dnr-2080287915.html
В ДНР восемь человек погибли при ударе дронов ВСУ по медучреждению
Восемь медиков погибли в результате украинского удара по медучреждению в ДНР 10 марта, десять человек пострадали, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
донецкая народная республика
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
