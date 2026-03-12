Нефть с Украины третий день попадает в Днестр, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Нефть с Украины третий день попадает в реку Днестр, жителям северных районов Молдавии запрещено использовать воду из реки для бытовых нужд из соображений безопасности, сообщает в четверг пресс-служба молдавского правительства.

Десятого марта на реке Днестр были замечены нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии , который расположен ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине . Предприятие Apa-Canal Balti решило временно прекратить забор воды для Бельц - второго по величине города Молдавии, к вечеру среды его возобновили.

"Нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку Днестр. По этой причине последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения населения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или для поения животных", - сообщается в Telegram-канале правительства.

Согласно анализу властей, есть риск, что применяемые меры по улавливанию и удалению нефти в ближайший период не смогут справиться со всем объемом загрязнения, который продолжает поступать в реку.

В частности, властям Наславчи рекомендовано полностью прекратить использование воды из Днестра. Жители района Сорока, Флорешты, Сынжерей и Бельцы могут пользоваться речной водой, однако ее нельзя использовать, чтобы поить животных или поливать растения. Также запрещено пить воду прямо из реки, временно под запретом и рыбалка.

В районах Шолданешты, Резина, Оргеев, Криуляны, Дубоссары, Новые Анены, Каушаны и Штефан-Водэ и Кишинев качество воды находится в пределах нормы, ограничений нет. Тем не менее, власти предупреждают, что ситуация может постоянно меняться, поэтому не исключено, что граждан попросят сделать запасы воды.