Нефть с Украины третий день попадает в Днестр, заявили в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Нефть с Украины третий день попадает в реку Днестр, жителям северных районов Молдавии запрещено использовать воду из реки для бытовых нужд из соображений безопасности, сообщает в четверг пресс-служба молдавского правительства.
Десятого марта на реке Днестр были замечены нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии, который расположен ниже по течению от Днестровской ГЭС на Украине. Предприятие Apa-Canal Balti решило временно прекратить забор воды для Бельц - второго по величине города Молдавии, к вечеру среды его возобновили.
В Приднестровье рассказали о ситуации на реке Днестр
17 февраля, 22:33
"Нефтяное вещество продолжает поступать со стороны Украины и попадает в реку Днестр. По этой причине последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения населения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или для поения животных", - сообщается в Telegram-канале правительства.
Согласно анализу властей, есть риск, что применяемые меры по улавливанию и удалению нефти в ближайший период не смогут справиться со всем объемом загрязнения, который продолжает поступать в реку.
В частности, властям Наславчи рекомендовано полностью прекратить использование воды из Днестра. Жители района Сорока, Флорешты, Сынжерей и Бельцы могут пользоваться речной водой, однако ее нельзя использовать, чтобы поить животных или поливать растения. Также запрещено пить воду прямо из реки, временно под запретом и рыбалка.
В районах Шолданешты, Резина, Оргеев, Криуляны, Дубоссары, Новые Анены, Каушаны и Штефан-Водэ и Кишинев качество воды находится в пределах нормы, ограничений нет. Тем не менее, власти предупреждают, что ситуация может постоянно меняться, поэтому не исключено, что граждан попросят сделать запасы воды.
Днестр выступает главным источником питьевой воды также для Кишинева и большей части населения Молдавии. Власти утверждают, что не берут воду с поверхности воды, а перед подачей потребителям она фильтруется.