https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080346055.html
Дмитриев предсказал начало крупнейшего энергетического кризиса в истории
Дмитриев предсказал начало крупнейшего энергетического кризиса в истории - РИА Новости, 12.03.2026
Дмитриев предсказал начало крупнейшего энергетического кризиса в истории
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:22:00+03:00
2026-03-12T21:22:00+03:00
2026-03-12T21:22:00+03:00
экономика
россия
ближний восток
ормузский пролив
кирилл дмитриев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080340937.html
россия
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ближний восток, ормузский пролив, кирилл дмитриев, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Россия, Ближний Восток, Ормузский пролив, Кирилл Дмитриев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дмитриев предсказал начало крупнейшего энергетического кризиса в истории
Дмитриев предсказал начало крупнейшего в истории энергетического кризиса