08:07 12.03.2026 (обновлено: 08:17 12.03.2026)
Дмитриев сообщил, что в США обсуждали кризис на энергетических рынках
Дмитриев сообщил, что в США обсуждали кризис на энергетических рынках
россия, в мире, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана, российский фонд прямых инвестиций
Россия, В мире, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев сообщил, что в США обсуждали кризис на энергетических рынках

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе визита в США обсуждал текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.
"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", - написал Дмитриев в Telegram.
Дмитриев сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.
Многие страны начинают понимать роль российской нефти, заявил Дмитриев
РоссияВ миреСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против ИранаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
