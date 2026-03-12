Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На встрече глав рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде обсудили кризис на глобальном энергорынке, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать значение нефти и газа из России для мировой экономики, а также неэффективность санкций против Москвы.
Встреча представителей двух стран прошла накануне. Вашингтон на ней представляли спецпосланник Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял Дмитриев.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Растет и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.