В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях - РИА Новости, 12.03.2026
22:54 12.03.2026
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях - РИА Новости, 12.03.2026
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях
Директор строительной фирмы Игорь Ругаев не признал вину в хищениях при возведении фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной РИА Новости, 12.03.2026
В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Директор строительной фирмы Игорь Ругаев не признал вину в хищениях при возведении фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Ранее в пресс-службе судов сообщали, что Ругаев обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере по предварительному сговору, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.
"В Ленинском районном суде города Курска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении директора ООО "КРЕМЕНЬ" Игоря Ругаева, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, Ругаев И.П. внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов при возведении фортификационных сооружений на территории приграничных районов Курской области, страховку техники, жизни и здоровья рабочих, но не выполнил взятые на себя обязательства", – говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
Там же уточнили, что в судебном заседании Ругаев вину не признал.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Долг фигуранта дела о хищениях на курских фортификациях вырос
10 марта, 05:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
