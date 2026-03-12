В Курской области директор фирмы не признал вину в хищении на фортификациях

КУРСК, 12 мар – РИА Новости. Директор строительной фирмы Игорь Ругаев не признал вину в хищениях при возведении фортификаций в Курской области, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Ранее в пресс-службе судов сообщали, что Ругаев обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере по предварительному сговору, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области.
"В Ленинском районном суде города Курска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении директора ООО "КРЕМЕНЬ" Игоря Ругаева, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, Ругаев И.П. внес в смету затраты на строительство зданий и иных объектов при возведении фортификационных сооружений на территории приграничных районов Курской области, страховку техники, жизни и здоровья рабочих, но не выполнил взятые на себя обязательства", – говорится в Telegram-канале пресс-службы судов.
Там же уточнили, что в судебном заседании Ругаев вину не признал.