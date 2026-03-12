Рейтинг@Mail.ru
Директора музея геноцида армян уволили из-за подаренной книги о Карабахе
14:04 12.03.2026 (обновлено: 14:15 12.03.2026)
Директора музея геноцида армян уволили из-за подаренной книги о Карабахе
2026-03-12T14:04:00+03:00
2026-03-12T14:15:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
ильхам алиев
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Директора музея геноцида армян уволили из-за подаренной книги о Карабахе

Пашинян: директора музея геноцида армян уволили из-за книги о Карабахе

© Sputnik / Aram NersesyanЭдита Гзоян
Эдита Гзоян - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Эдита Гзоян
ЕРЕВАН, 12 мар – РИА Новости. Директор ереванского музея-института геноцида армян Эдита Гзоян уволена из-за подаренной вице-президенту США Джей Ди Вэнску книги о Карабахе, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
© AP Photo / Kevin LamarqueДжей Ди Вэнс, Уша Вэнс и Эдита Гзоян возлагают цветы к вечному огню во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд
Джей Ди Вэнс, Уша Вэнс и Эдита Гзоян возлагают цветы к вечному огню во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Kevin Lamarque
Джей Ди Вэнс, Уша Вэнс и Эдита Гзоян возлагают цветы к вечному огню во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд
Ранее в армянских СМИ появилась информация, что Гзоян решили уволить из-за упоминания карабахской проблемы и армянских погромов в Азербайджане во время посещения Вэнсом музея.
"Что значит дарить книгу на тему арцахского (армянское название Карабаха – ред.) вопроса, когда премьер-министр страны говорит, что карабахского движения не существует? Сколько человек в этой стране могут проводить внешнюю политику? В Республике Армения внешнюю политику проводит правительство, и любой госчиновник, который скажет что-то противоречащее внешней политике, проводимой правительством, должен быть уволен", - заявил Пашинян журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, уволена ли директор музея по его личному распоряжению из-за того, что она подарила Вэнсу книгу о Карабахе, Пашинян отметил, что это он попросил Гзоян написать заявление об уходе.
"Я счел это действием, противоречащим проводимой правительством внешней политике. Я счел это провокационным действием и попросил написать заявление", - отметил Пашинян.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, на фоне армяно-азербайджанских противоречий армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику, которая много лет существовала как непризнанное (в том числе Арменией) образование. Первый вооруженный армяно-азербайджанский конфликт продлился с 1992 по 1994 год. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
 
 
