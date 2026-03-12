Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского чиновника задержали по делу о гибели подростка на заброшке
15:06 12.03.2026 (обновлено: 23:46 12.03.2026)
Нижегородского чиновника задержали по делу о гибели подростка на заброшке
Нижегородского чиновника задержали по делу о гибели подростка на заброшке
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Нижегородского чиновника задержали по делу о гибели подростка на заброшке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) Анатолия Агеева отправили под домашний арест по делу об обрушении заброшенного здания, в результате которого погиб подросток, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.
Шестого марта при обрушении заброшенного здания на улице Станционной погиб 14-летний подросток, пострадали двое его друзей 13 и 14 лет. В мэрии рассказали, что здание, где произошла трагедия, готовили к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на которой оно располагается, находится за забором.
"Суд избрал руководителю ГУММиД Анатолию Агееву меру пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - заявили агентству в суде.
Как уточнили в региональном следственном управлении, "происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством одного из муниципальных казённых учреждений в Нижнем Новгороде, отвечающим за соблюдение требований безопасности на объекте до осуществления его сноса, в том числе по ограничению к нему доступа посторонних лиц".
Агеев был назначен руководителем ГУММиД в январе 2026 года.
Происшествия
 
 
