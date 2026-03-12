Нижегородского чиновника задержали по делу о гибели подростка на заброшке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар - РИА Новости. Директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) Анатолия Агеева отправили под домашний арест по делу об обрушении заброшенного здания, в результате которого погиб подросток, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.

Шестого марта при обрушении заброшенного здания на улице Станционной погиб 14-летний подросток, пострадали двое его друзей 13 и 14 лет. В мэрии рассказали, что здание, где произошла трагедия, готовили к сносу, строение не эксплуатировалось, а территория, на которой оно располагается, находится за забором.