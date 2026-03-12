Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Хоккей
 
12:59 12.03.2026 (обновлено: 13:08 12.03.2026)
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
В настоящее время ведется подготовка иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену, сообщил министр... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
хоккей
спорт
международная федерация хоккея (iihf)
спортивный арбитражный суд (cas)
международный олимпийский комитет (мок)
михаил дегтярев
Новости
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею

Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению хоккейной сборной России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. В настоящее время ведется подготовка иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
"К сожалению, сегодня наша сборная не допускается до участия в международных турнирах. Готовим иск в Спортивный арбитражный суд Швейцарии по возвращению нашей сборной. Мы окажем хоккеистам полную поддержку. Уверен, что исход будет положительным", - сказал Дегтярев журналистам.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
"Кроме того, мы обращаем внимание на решение МОК по рекомендации по допуску всех наших спортсменов по всем видам спорта с флагом и гимном юношей и молодежи. Это решение ожидаемое, от Международной федерации хоккея (IIHF) мы ждем имплементации этого решения", - добавил министр.

