Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
В настоящее время ведется подготовка иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену, сообщил министр... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T12:59:00+03:00
2026-03-12T12:59:00+03:00
2026-03-12T13:08:00+03:00
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. В настоящее время ведется подготовка иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену, сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
«
"К сожалению, сегодня наша сборная не допускается до участия в международных турнирах. Готовим иск в Спортивный арбитражный суд Швейцарии по возвращению нашей сборной. Мы окажем хоккеистам полную поддержку. Уверен, что исход будет положительным", - сказал Дегтярев журналистам.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
«
"Кроме того, мы обращаем внимание на решение МОК по рекомендации по допуску всех наших спортсменов по всем видам спорта с флагом и гимном юношей и молодежи. Это решение ожидаемое, от Международной федерации хоккея (IIHF) мы ждем имплементации этого решения", - добавил министр.