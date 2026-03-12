Рейтинг@Mail.ru
Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 12.03.2026 (обновлено: 10:44 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/danija-2080144226.html
Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль
Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль - РИА Новости, 12.03.2026
Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль
Министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости, чтобы сэкономить энергоресурсы на фоне роста цен на нефть... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:06:00+03:00
2026-03-12T10:44:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080149021_0:306:2214:1551_1920x0_80_0_0_0fdd9b2b07ce74de7cdc97d86a38d1f3.jpg
https://ria.ru/20260312/vybros-2080141788.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080125026.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080149021_0:98:2214:1759_1920x0_80_0_0_99132f9b47b3426ab734cc9b285d15d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, международное энергетическое агентство
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Международное энергетическое агентство
Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль

Министр энергетики Дании призвал граждан не садиться за руль на фоне роста цен

CC BY 3.0 / News Øresund /Erik Ottosson / Министр энергетики Дании Ларс Огор
Министр энергетики Дании Ларс Огор - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY 3.0 / News Øresund /Erik Ottosson /
Министр энергетики Дании Ларс Огор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости, чтобы сэкономить энергоресурсы на фоне роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого", — приводит слова министра телерадиокомпания DR.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ: США резко изменили позицию и поддержали выброс нефти из резервов
Вчера, 09:58
По его словам, это положительно отразится на кошельках потребителей и поможет стране более эффективно использовать свои резервы в течение длительного периода времени.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году транзит нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив составлял в среднем 20 миллионов баррелей в сутки, или около 25 процентов мировой морской торговли нефтью. Возможности транспортировки нефти в обход этого маршрута ограничены.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Вчера, 08:28
 
В миреБлижний ВостокСШАИранМеждународное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала