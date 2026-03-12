Датский министр энергетики призвал граждан не садиться за руль

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр энергетики Дании Ларс Огор призвал граждан не садиться за руль без крайней необходимости, чтобы сэкономить энергоресурсы на фоне роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.

"Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого", — приводит слова министра телерадиокомпания DR.

По его словам, это положительно отразится на кошельках потребителей и поможет стране более эффективно использовать свои резервы в течение длительного периода времени.