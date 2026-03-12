Рейтинг@Mail.ru
Чехия больше не вернется к покупке российской нефти, заявил Петр Павел
16:26 12.03.2026
Чехия больше не вернется к покупке российской нефти, заявил Петр Павел
Чехия не будет закупать энергоносители в России, как бы ни сложилась ситуация с ценами на нефть, заявил в четверг чешский президент Петр Павел после переговоров РИА Новости, 12.03.2026
россия, чехия, вильнюс, гитанас науседа, петр павел, в мире
Россия, Чехия, Вильнюс, Гитанас Науседа, Петр Павел, В мире
Флаги Евросоюза и Чешской Республики. Архивное фото
ПРАГА, 12 мар – РИА Новости. Чехия не будет закупать энергоносители в России, как бы ни сложилась ситуация с ценами на нефть, заявил в четверг чешский президент Петр Павел после переговоров в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
"При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии", - сказал Павел, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.
Пресс-конференцию транслировало Чешское ТВ.
Чехия полностью перестала закупать нефть и газ из России в 2025 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
