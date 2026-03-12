https://ria.ru/20260312/chekhiya-2080263101.html
Чехия больше не вернется к покупке российской нефти, заявил Петр Павел
Чехия больше не вернется к покупке российской нефти, заявил Петр Павел - РИА Новости, 12.03.2026
Чехия больше не вернется к покупке российской нефти, заявил Петр Павел
Чехия не будет закупать энергоносители в России, как бы ни сложилась ситуация с ценами на нефть, заявил в четверг чешский президент Петр Павел после переговоров РИА Новости, 12.03.2026
