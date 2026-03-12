https://ria.ru/20260312/bryansk-2080338525.html
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС - РИА Новости, 12.03.2026
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС
Два мирных жителя ранены в городе Севск Брянской области в результате атаки ВСУ по автозаправочной станции, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.03.2026
