Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/bryansk-2080338525.html
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС - РИА Новости, 12.03.2026
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС
Два мирных жителя ранены в городе Севск Брянской области в результате атаки ВСУ по автозаправочной станции, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:30:00+03:00
2026-03-12T20:30:00+03:00
происшествия
брянская область
севск
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_0:63:3104:1809_1920x0_80_0_0_35ad860e7ce08595a6b57bc1ed23a7da.jpg
https://ria.ru/20260312/vsu-2080328316.html
брянская область
севск
севский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000398123_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1947efc0b23287b088a4cedda27b3515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, севск, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Севск, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два мирных жителя пострадали после атаки ВСУ на АЗС

В Брянской области после атаки ВСУ на АЗС ранены два человека

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботники скорой помощи
Работники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работники скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в городе Севск Брянской области в результате атаки ВСУ по автозаправочной станции, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Киевский режим атаковал FPV – дронами автозаправочную станцию в городе Севск Севского района. В результате намеренного удара, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что повреждения получили автомобиль и здание автозаправки. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Белгородской области девушка пострадала при взрыве дрона ВСУ
Вчера, 19:44
 
ПроисшествияБрянская областьСевскСевский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала