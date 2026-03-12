Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский

ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Москва призвала профильные структуры ОБСЕ осудить удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску с жертвами среди мирных, заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Ждем от профильных структур ОБСЕ осуждения этого преступления (Владимира - ред.) Зеленского и его спонсоров, в очередной раз доказавших свое пренебрежение международным гуманитарным правом", - сказал Полянский на заседании в четверг. Он отметил, что спонсоры Зеленского неоднократно доказывали, что будут закрывать глаза на любые его преступления, если они совершаются против русских людей, будь то в России или на Украине

"Избирательная слепота западных столиц сегодня особенно заметна на фоне позавчерашнего очередного чудовищного преступления формирований Зеленского против мирного населения России", - подчеркнул постпред.

Он напомнил, что 10 марта под прицельный обстрел попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров. В результате атаки погибли семь и ранены 42 человека.