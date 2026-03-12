Рейтинг@Mail.ru
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 12.03.2026 (обновлено: 16:36 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/bryansk-2080239768.html
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску
Москва призвала профильные структуры ОБСЕ осудить удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску с жертвами среди мирных, заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:10:00+03:00
2026-03-12T16:36:00+03:00
москва
в мире
россия
брянск
дмитрий полянский
обсе
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260312/oon-2080086469.html
https://ria.ru/20260312/nebenzya-2080084833.html
москва
россия
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, россия, брянск, дмитрий полянский, обсе, вооруженные силы украины
Москва, В мире, Россия, Брянск, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску

Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Москва призвала профильные структуры ОБСЕ осудить удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску с жертвами среди мирных, заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Ждем от профильных структур ОБСЕ осуждения этого преступления (Владимира - ред.) Зеленского и его спонсоров, в очередной раз доказавших свое пренебрежение международным гуманитарным правом", - сказал Полянский на заседании в четверг. Он отметил, что спонсоры Зеленского неоднократно доказывали, что будут закрывать глаза на любые его преступления, если они совершаются против русских людей, будь то в России или на Украине.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россия не будет запрашивать заседание СБ ООН из-за атаки ВСУ по Брянску
Вчера, 00:47
"Избирательная слепота западных столиц сегодня особенно заметна на фоне позавчерашнего очередного чудовищного преступления формирований Зеленского против мирного населения России", - подчеркнул постпред.
Он напомнил, что 10 марта под прицельный обстрел попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров. В результате атаки погибли семь и ранены 42 человека.
По словам дипломата, осознав масштаб содеянного, в Киеве срочно попытались вбросить в информпространство версию о том, что целью ударов было некое военное предприятие в Брянске, а жертвы возникли из-за обломков сбитых ракет.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Небензя прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Вчера, 00:23
 
МоскваВ миреРоссияБрянскДмитрий ПолянскийОБСЕВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала