Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по Брянску
Москва призвала профильные структуры ОБСЕ осудить удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску с жертвами среди мирных, заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:10:00+03:00
2026-03-12T15:10:00+03:00
2026-03-12T16:36:00+03:00
ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Москва призвала профильные структуры ОБСЕ осудить удар ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску с жертвами среди мирных, заявил на постсовете ОБСЕ постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Ждем от профильных структур ОБСЕ
осуждения этого преступления (Владимира - ред.) Зеленского и его спонсоров, в очередной раз доказавших свое пренебрежение международным гуманитарным правом", - сказал Полянский
на заседании в четверг. Он отметил, что спонсоры Зеленского неоднократно доказывали, что будут закрывать глаза на любые его преступления, если они совершаются против русских людей, будь то в России
или на Украине
.
"Избирательная слепота западных столиц сегодня особенно заметна на фоне позавчерашнего очередного чудовищного преступления формирований Зеленского против мирного населения России", - подчеркнул постпред.
Он напомнил, что 10 марта под прицельный обстрел попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи Брянского государственного инженерно-технологического университета, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров. В результате атаки погибли семь и ранены 42 человека.
По словам дипломата, осознав масштаб содеянного, в Киеве
срочно попытались вбросить в информпространство версию о том, что целью ударов было некое военное предприятие в Брянске
, а жертвы возникли из-за обломков сбитых ракет.