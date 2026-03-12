Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:12 12.03.2026 (обновлено: 10:21 12.03.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Состояние семи пострадавших при атаке ВСУ в Брянске стабильно тяжелое, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник главы... РИА Новости, 12.03.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

Минздрав: состояние семи пострадавших при атаке ВСУ по Брянску стабильно тяжелое

Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ
Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ
© Фото : БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Состояние семи пострадавших при атаке ВСУ в Брянске стабильно тяжелое, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Состояние семи пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжелое. Остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести", - сказал он.
Кузнецов добавил, что двое пострадавших выписаны из стационаров в связи с улучшением
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
