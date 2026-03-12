https://ria.ru/20260312/bryansk-2080145621.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Состояние семи пострадавших при атаке ВСУ в Брянске стабильно тяжелое, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил помощник главы... РИА Новости, 12.03.2026
брянск
россия
александр богомаз
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
брянск
россия
Брянск, Россия, Александр Богомаз, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Минздрав: состояние семи пострадавших при атаке ВСУ по Брянску стабильно тяжелое