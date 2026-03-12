Рейтинг@Mail.ru
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
10:11 12.03.2026 (обновлено: 10:19 12.03.2026)
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ в Брянске, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 12.03.2026
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

Минздрав: врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ в Брянске, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Врачи борются за жизнь одного из пострадавших, он в крайне тяжелом состоянии", - сказал журналистам Кузнецов.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
