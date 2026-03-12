https://ria.ru/20260312/bryansk-2080145360.html
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску - РИА Новости, 12.03.2026
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ по Брянску
Врачи борются за жизнь одного из пострадавших при атаке ВСУ в Брянске, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 12.03.2026
