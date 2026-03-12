Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства
14:18 12.03.2026 (обновлено: 14:25 12.03.2026)
В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства
В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства
В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства
Более ста тысяч человек принимают участие в акции протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе против непопулярных реформ федерального правительства. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, брюссель
В мире, Брюссель
В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства

В Бельгии более ста тысяч человек протестуют против снижения зарплат и пенсий

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАкция протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе
Акция протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Акция протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Более ста тысяч человек принимают участие в акции протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе против непопулярных реформ федерального правительства.
По данным ведущих профсоюзов, организовавших акцию, участие уже превысило сто тысяч человек.
Участники идут по брюссельским улицам под музыку с плакатами "С нас хватит социальной бойни!" и с требованиями отменить реформы, которые приведут к урезанию пенсий и прекращению индексации зарплат служащих.
Ранее сообщалось, что аэропорты, общественный транспорт и коммунальные службы также примут участие в акции.
Как сообщили власти аэропортов Завентем и Шарле-Руа, ни один рейс не будет выполнен в четверг из этих аэропортов из-за забастовки наземных служб, могут возникнуть проблемы и с прилетающими рейсами.
Кроме того, в акции протеста планируют участвовать железнодорожные и автобусные транспортные пассажирские компании.
В Брюсселе в четверг отказались выйти на работу сотрудники службы по вывозу мусора, что может очень серьезно отразиться на чистоте бельгийской столицы, где жители в строго определенные дни, обычно раз в неделю, выносят свой скопившийся за семь дней мусор прямо на тротуары.
Бельгийские профсоюзы с 2025 года регулярно проводят национальные забастовки и акции протеста против политики пришедших к власти в королевстве правых сил, обещавших урезать пенсии и соцвыплаты, ограничить оплачиваемый период безработицы и повышение зарплат.
