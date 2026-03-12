В Брюсселе более ста тысяч человек протестуют против реформ правительства

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Более ста тысяч человек принимают участие в акции протеста бельгийских профсоюзов в Брюсселе против непопулярных реформ федерального правительства.

По данным ведущих профсоюзов, организовавших акцию, участие уже превысило сто тысяч человек.

Участники идут по брюссельским улицам под музыку с плакатами "С нас хватит социальной бойни!" и с требованиями отменить реформы, которые приведут к урезанию пенсий и прекращению индексации зарплат служащих.

Ранее сообщалось, что аэропорты, общественный транспорт и коммунальные службы также примут участие в акции.

Как сообщили власти аэропортов Завентем и Шарле-Руа, ни один рейс не будет выполнен в четверг из этих аэропортов из-за забастовки наземных служб, могут возникнуть проблемы и с прилетающими рейсами.

Кроме того, в акции протеста планируют участвовать железнодорожные и автобусные транспортные пассажирские компании.

Брюсселе в четверг отказались выйти на работу сотрудники службы по вывозу мусора, что может очень серьезно отразиться на чистоте бельгийской столицы, где жители в строго определенные дни, обычно раз в неделю, выносят свой скопившийся за семь дней мусор прямо на тротуары.