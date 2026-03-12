https://ria.ru/20260312/brjansk-2080305741.html
В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму
В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму - РИА Новости, 12.03.2026
В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму
ФСБ задержала в Брянске иностранца, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, для этого он использовал социальную сеть, сообщили в УФСБ... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:43:00+03:00
2026-03-12T18:43:00+03:00
2026-03-12T18:43:00+03:00
происшествия
россия
брянск
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20250219/fsb-2000252873.html
россия
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянск, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Брянск, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму
В Брянске ФСБ задержала иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму