В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму
18:43 12.03.2026
В Брянске задержали иностранца, обвиняемого в призывах к экстремизму
ФСБ задержала в Брянске иностранца, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, для этого он использовал социальную сеть, сообщили в УФСБ... РИА Новости, 12.03.2026
БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. ФСБ задержала в Брянске иностранца, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, для этого он использовал социальную сеть, сообщили в УФСБ России по Брянской области.
"Выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности… Указанное лицо в одной из социальных сетей оставило комментарии, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку", - говорится в пресс-релизе УФСБ России по региону.
В ведомстве добавили, что следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Севастополе мужчину задержали за призывы убивать россиян
19 февраля 2025, 12:07
 
ПроисшествияРоссияБрянскБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
